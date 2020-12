Wie viele Corona-Intensivpatienten sterben?

Man habe eine Notfallreservekapazität von 200 Beatmungsgeräten aufgebaut. Limitiert in Stuttgart wie in Zwickau ist aber das Intensivpflegepersonal. "Im Klinikum Stuttgart ist die Personallage angespannt, aber stabil", sagt Jürgensen. Das erlaubt, anderen Kliniken unter die Arme zu greifen: "Am Freitag haben wir zwei Covid-Intensivpatienten der Uniklinik Heidelberg übernommen."