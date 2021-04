Seit Wochen beklagen Intensivmediziner*innen und Pflegende die steigenden Patientenzahlen auf deutschen Intensivstationen. Was ihn dabei am meisten beunruhige, sei die enorme Belastung für das medizinische Personal, erklärte Christian Karagiannidis, einer der wissenschaftlichen Leiter des Divi-Intensivregisters, am Dienstag. Nur etwa ein Drittel der Intensivstationen in Deutschland könnten "überhaupt noch problemlos Menschen aufnehmen", sagte der Kölner Arzt in einer Video-Pressekonferenz des Science Media Center.