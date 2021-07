Am 20. Juni lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Europa zuletzt auf einem Tiefpunkt. Da lag sie bei 37 - heute sind es 74. Doch zwischen den Ländern gibt es große Unterschiede: Am höchsten ist die Inzidenz zurzeit in Zypern mit 394,5, gefolgt von Großbritannien mit 285,3 und Spanien mit 189,1. Am niedrigsten ist sie in Island - dort weist die Statistik aktuell keine Corona-Fälle aus. Deutschland hat mit 5,5 den zehntbesten Wert im Vergleich von 45 Staaten.