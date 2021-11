Aus den Heimen mehren sich die Meldungen sogenannter Impfdurchbrüche - also Infektionen bereits vollständig Geimpfter. So hatten sich nach Angaben des Betreibers Anfang November in einem Heim in Pfaffenhausen im Allgäu 20 der 33 Bewohner infiziert, obwohl nahezu alle geimpft waren. Eine Frau starb demnach, und auch die Hälfte der Belegschaft hatte sich angesteckt.