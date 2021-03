Auffällig ist vor allem die Entwicklung der Inzidenz in der Altersgruppe bis vier Jahre. Ihren bisherigen Spitzenwert erreichte die Inzidenz bei den Jüngsten in der zweiten Welle vor Weihnachten mit einem Wert von 78,6. Mittlerweile liegt der Wert auch in dieser Gruppe über 100 - erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland. In der Gruppe der Fünf- bis Neunjährigen liegt die Inzidenz mit 126 sogar über der der Gesamtbevölkerung (110). Seit einigen Wochen stiegen die Inzidenzen in fast allen Altersgruppen wieder, schreibt das RKI in seinem Lagebericht vom Dienstagabend.