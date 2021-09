In Polen - so scheint es - gibt es kein Corona-Virus mehr. In Restaurants etwa trägt selbst das Servicepersonal praktisch keine Masken mehr, nur in Geschäften wird zumeist noch die Maskenpflicht eingehalten. Je weiter man aufs Land reist sind Menschen mit Masken absolute Exoten. Ein Impfnachweis wird derzeit fast nirgends verlangt.