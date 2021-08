Dennoch ist die Regierung alarmiert und hat die Regeln deutlich verschärft. So wurde die Maskenpflicht wieder ausgeweitet und für Behörden eine 50-prozentige Home-Office-Quote angeordnet. Wer ins Restaurant oder auf eine Veranstaltung will, braucht den Green Pass, der belegt, dass man geimpft, getestet oder genesen ist. Und wer in den Ferien ins Ausland will, muss nach der Rückkehr aus den meisten Ländern eine Woche in Quarantäne, sogar wenn man doppelt geimpft ist. Touristen dürfen ohnehin noch nicht ins Land.