Deutschland impft dagegen - gemäß den Empfehlungen der Ethikkommission - erst die Risikopatienten, also vor allem die Bewohner in den Heimen. Das ist mit mehr Logistik verbunden und dauert länger. Salopp gesagt: In Deutschland kommen Personal und Impfstoff zum Patienten. In Italien ist das Personal der Patient – mit direktem Zugang zum Impfstoff.