In Italien und Spanien hat sich die Kurve mit den Coronavirus-Neuinfektionen am Sonntag etwas abgeflacht. Auch die Zahl der Toten ging in beiden Ländern in den 24 Stunden bis zum Sonntagabend zurück, verglichen mit dem Vortag. Auch Frankreich verzeichnete einen Rückgang. In Großbritannien stieg die Zahl der Toten mit Sars-CoV-2 dagegen an, sie war auf den Tag gesehen höher als die in Italien.