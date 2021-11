Möglich ist das ausschließlich bei einem Off-Label-Einsatz. Dafür gibt es in Deutschland keine klare gesetzliche Regelung. "Grundsätzlich ist Ärztinnen und Ärzten eine zulassungsüberschreitende Anwendung von Arzneimitteln erlaubt", schreibt dazu etwa der Gemeinsame Bundesausschuss, der die Selbstverwaltung des deutschen Gesundheitswesens regelt.



Eine Off-Label-Wirkung darf in Deutschland nicht aktiv beworben werden. Der verschreibende Arzt trägt die Verantwortung für die Anwendung und mögliche Gesundheitsschäden. Jeder Patient muss umfassend über Risiken aufgeklärt werden und eine Kostenübernahme durch Krankenkassen ist meist ausgeschlossen. Kommen Ärzte diesen Pflichten nicht nach, drohen ihnen Sanktionen. Das deutsche Berufsrecht gilt jedoch nur, wenn die Ärzte ihren Sitz in Deutschland haben.



Ein großer deutscher Anbieter von telemedizinischer Beratung und Online-Rezepten weist auf seiner Webseite aktuell explizit darauf hin, dass seine Ärzte Ivermectin nicht in Zusammenhang mit Covid-19 verschreiben. Nachfrage scheint es also zu geben.