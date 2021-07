Die Olympischen Spiele sollen vom 23. Juli bis 8. August stattfinden. Grund für den inzwischen vierten Notstand für Tokio sind wieder deutlich steigende Corona-Infektionszahlen. Tokio meldete am Mittwoch 920 neue Corona-Fälle, in der Vorwoche waren es 714. Damit stieg die Zahl der Neuinfektionen den 18. Tag in Folge an.