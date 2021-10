In den USA berät ein wichtiges Beratergremium der Aufsichtsbehörde FDA am Freitag ebenfalls über die Booster-Impfung bei Johnson & Johnson. Das betrifft in den USA rund 15 Millionen Menschen. Für Biontech/Pfizer und Moderna wird Risikogruppen - ähnlich wie in Deutschland - eine Auffrischung bereits empfohlen.