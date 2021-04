So will Rheinland-Pfalz beispielsweise mit rund 12.000 Dosen von Johnson & Johnson vor allem in Obdachlosenheimen impfen, außerdem Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen, Frauenhäusern, dem Maßregelvollzug und der psychiatrischen Tagespflege. Niedersachsen verteilt seine erste Charge an fünf Regionen mit hohen Infektionszahlen. Am Freitag und Samstag werden die Impfzentren in Vechta, Salzgitter, Delmenhorst, Peine und Wolfsburg damit beliefert.