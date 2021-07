Peters entgegnete, dass man mit diesem Mythos aufräumen müsse: "Der Staat ist kein Privathaushalt mit einem Girokonto, deshalb müssen wir aufhören so zu denken". Sie forderte ein Investitionsprogramm für die nächsten zehn Jahre, um die marode Infrastruktur wiederaufzubauen. Der CDU-Politiker entgegnete, dass es "nicht schadet, wenn Politiker mit öffentlichen Geldern so umgehen, wie mit ihrem Geld zu Hause". Man könne nur ausgeben, was man auch habe, konstatierte er. Aber, er stimme Peters zu, dass die Infrastruktur ausgebaut werden müsse.