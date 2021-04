Die Politik hat sich zum Ziel gesetzt, Schulen so lange wie möglich offen zu halten und die Grenze auf 200 Inzidenzfälle gesetzt. Während u.a. Eltern dies begrüßten, üben Lehrerverbände Kritik. So betont etwa die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)der Wert sei eine politisch motivierte Setzung, damit Schulen und Kitas geöffnet bleiben können", so die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe. "Der Wert ist nicht wissenschaftsbasiert, er ist nicht am Gesundheitsschutz der Lehrenden und Lernenden orientiert."