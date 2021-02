Rüdiger Stadel ist Mitglied des Kulturellen Beirats in der Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) und Hexe der Gengenbacher Narrenzunft. Gemeinsam mit einem Freund, der ebenfalls aktive Hexe ist, ergab sich die Idee, in der Corona-Zeit zu zeigen, dass das Brauchtum lebt. "Fasend gibt es auch in Zeiten der Pandemie", konstatiert Stadel und fügt hinzu, dass das "Bewahren von Traditionen einen hohen Stellenwert hat und wir zeigen wollen, dass Brauchtum auch schwere Zeiten überstehen kann, wird und muss".



So entstand eine Fotoserie an - für Schwarzwälder - exponierter Stelle: Am Lothardenkmal, das als Mahnmal für die Zerstörung steht, die der sogenannte Weihnachtsorkan Lothar 1999 über den Schwarzwald brachte. Die Bilder zeigen das Zusammenspiel von zwei Antipoden: Fastnacht in Zeiten sozialer Distanz. "Die Hexe als Zeichen von Freiheit - getreu dem Motto der Gengenbacher Zunft 'Allen zur Freud keinem zum Leid" - die sich aber dennoch den Regeln der Pandemie unterwirft", freut sich Hexe Johanna.

Bildquelle: Rüdiger Stadel