In Düsseldorf ist der Rosenmontagsumzug auf Mai verschoben. Auch in Mainz wird am Rosenmontag kein Umzug stattfinden. Die Ideen für die Mainzer Motivwagen können jedoch trotzdem von der Öffentlichkeit bewundert werden. Hierbei werden die Motive als Bauzaungalerie in einer Spezialausstellung in der "Lulu" gezeigt.