Außerdem soll künftig das Testen eine größere Rolle spielen. In den Schulen ist das holprig angelaufen. Laut aktuellem Bund-Länder-Beschluss werden "baldmöglichst zwei Testungen pro Woche angestrebt". Auch regelmäßige Tests für Kita-Kinder wurden diskutiert - ins Gipfel-Papier haben sie es aber nicht geschafft. Mehrere Länder haben nun angekündigt, Schnelltests für Kita-Kinder zu bestellen. Das könnte so funktionieren: Die Eltern bekommen Selbsttests, bei denen ein Abstrich in der vorderen Nase genügt. Damit testen sie ihre Kinder zu Hause, bevor sie sie in die Kita bringen. Bisher ist von freiwilligen Tests die Rede.