Kinder-Impfung: Was sind Nutzen und Risiken?

Die Expertin für pädiatrische Infektionskrankheiten an der London School of Hygiene and Tropical Medicine, Beate Kampmann, wiederum sieht keinen Sinn in Impfungen von Jüngeren, solange in den ärmeren Ländern noch nicht einmal die Hochrisikogruppen immunisiert sind. "Mehr Leid ließe sich vermeiden, wenn die Impfdosen Ländern überlassen würden, in denen viele Menschen an Covid-19 schwer erkranken oder sterben."