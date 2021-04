"Ich kann es schon verstehen, aber dazu muss man wissen, dass Impfstoffe mit zu den am besten getesteten Medikamenten gehören. Da werden immer sehr, sehr umfangreiche Studien durchgeführt. Das wird an sehr vielen Personen getestet und die Zulassung in Europa ist eine normale Zulassung für wie für jedes Medikament.



Andere Länder, zum Beispiel die USA, haben Notfallzulassungen gemacht. Aber in Deutschland sind da wirklich keine Abkürzungen genommen worden, also es ist eine ganz normale reguläre Zulassung. Und das setzt natürlich auch eine umfangreiche Prüfung der Prüfbehörde voraus."