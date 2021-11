Die vielerorts strengen Vorgaben in den USA scheinen also zunächst Früchte zu tragen, sie führen aber auch dazu, dass sich die Fronten weiter verhärten. Wie bei so vielen großen Themen dieser Zeit verdeutlicht auch die Diskussion um verpflichtende Impfungen, gerade für Kinder, den so oft zitierten Spalt in der amerikanischen Gesellschaft.