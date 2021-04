So kletterte die Sieben-Tage-Inzidenz von Kindern im Alter von 5 bis 9 Jahren in der vergangenen Woche laut RKI auf einen bisherigen Rekordwert von 185. Auch in den Altersgruppen 10 bis 14 wurde demnach mit 205 ein Höchstwert erreicht. Inwieweit vermehrte Schnelltests in Kitas und Schulen dazu beitragen, ist im Moment noch unklar.