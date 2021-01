Für die ersten beiden Schulwochen (vom 4. bis 15. Januar) war in Rheinland-Pfalz ohnehin Fernunterricht vorgesehen, jetzt werden die Schulschließungen zunächst bis 22. Januar bestehen bleiben. Schulen bieten eine Notbetreuung für Schüler*innen bis zur Klassenstufe 7 an; für Schüle*rinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf auch darüber hinaus, ebenso für Schüler*innen, deren häusliche Lernsituation nicht ausreichend förderlich ist. Die Gruppengröße in der Notbetreuung ist in der Regel nicht größer als 15 Schülerinnen und Schüler.



Sobald die Infektionszahlen nach unten gehen und belastbarer sind als jetzt, sollen die Schulen dann in der letzten Januarwoche für die Klassenstufen 1 bis 6 in den Wechselunterricht übergehen. Die Lerninhalte werden dann abwechselnd zu Hause und in der Schule vermittelt. Die Präsenzpflicht für die Schülerinnen und Schüler soll weiter aufgehoben bleiben.



Für die Abschlussklassen gibt es während der Schulschließungen ab 15. Januar eine Sonderregelung mit dem Ziel, sie in geteilten Gruppen mit Abstandsregeln in der Schule zu unterrichten. Auch Auszubildende sollen vor ihren Abschlussarbeiten häufiger in die Schule kommen können. Für rund 12.000 Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz beginnen an diesem Donnerstag die Abiturprüfungen. Im Unterschied zu anderen Bundesländern wie dem Saarland wurden die Prüfungen trotz der Einschränkungen der Corona-Situation nicht verschoben.



Die Kitas sind und bleiben bei dringendem Bedarf grundsätzlich geöffnet.