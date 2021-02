...ist Erziehungswissenschaftler, Soziologe und Psychologe und arbeitet seit fast 20 Jahren mit Kindern an sozialen Brennpunkten. Seit 2003 ist er Leiter des Kinderhauses Malstatt in Saarbrücken. Hier bekommen Kinder, die in Armut oder prekären Verhältnissen leben, ganz konkrete Unterstützung - in Form einer warmen Mahlzeit, Hausaufgabenbetreuung bis hin zu psychologischer Hilfe.

