"Sie haben ihn abgelehnt, weil wir ja im Risikogebiet in Frankreich wohnen", berichtet sie. In ihrem Wohnort Großbliederstroff gibt es ebenfalls eine Notbetreuung für Kinder, aber auch dort darf ihr Sohn nicht hin : "Er ist hier nicht in der Schule eingeschrieben, und ich arbeite in Deutschland." Corona-Paradox an der Grenze.