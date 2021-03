Im Zuge der Corona-Pandemie könnten nach Angaben von Unicef weltweit rund zehn Millionen zusätzliche Kinderehen geschlossen werden. Damit würden jahrelange Fortschritte in der Bekämpfung dieser Praxis gefährdet, heißt es in einer Analyse des UN-Kinderhilfswerks anlässlich des Weltfrauentags am Montag.