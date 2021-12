Vorne am Eingang hängt ein Schild in der Glastür: "Nur Kinderimpfungen". Bremen impft hier seit einigen Tagen ausschließlich fünf- bis elfjährige Kinder. Nicht nur die Kinder mit ihren Eltern stehen in der Schlange vor der Tür, auch unterschiedliche Kamerateams, Fotografinnen und Journalisten haben sich heute Morgen hier versammelt. Das Interesse am Impfzentrum ist groß. Ein Kind in grüner Schneehose und roter Maske umklammert sein Holzschwert. Ein Mutmacher für die Impfung.