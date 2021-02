Die Zahl der misshandelten Kinder, so ihre Beobachtung, steigt seit Beginn der Corona-Pandemie. Erst kürzlich wurde ein Kleinkind in die Ambulanz gebracht, das Verbrühungen an Füßen und Händen hatte. Ein Fall, den die Ärztin zutiefst erschüttert hat, denn ihr war schnell klar, dass es kein Unfall war. Das Kind, berichtet sie, sei absichtlich in sehr heißes Wasser gesetzt worden: