Wie das damals doch besonders war in so einem Lichtspielhaus: magische zwei Stunden in einer anderen Welt, gemeinsam lachen, gruseln oder knutschen. Und wenn es gekonnt kitschig oder todtraurig wurde, konnte jeder für sich im Dunkeln eine Träne kullern lassen. Vorbei, das alles. Deutschlands Kinos sind und bleiben bis auf Weiteres dicht. Vom ersten Corona-Shutdown im März konnten sie sich kaum erholen in ihrem kurzen, leeren Hygienekonzept-Sommer. Seit November läuft nichts mehr - außer den Kosten für die Betreiber.