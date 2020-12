Kinobranche leidet unter "Horror-Jahr 2020"

Ähnliche Pleiten in Deutschland. Die mehr als 700 Kinos locken jährlich rund 120 Millionen Besucher*innen an. In diesem Jahr rechnet die Filmförderanstalt (FFA) mit Umsatzeinbußen von 80 Prozent, wie der Vorsitzende Peter Dinges bestätigt. "Von allen Kultur- und Freizeitangeboten sind es wohl die Kinos, die am stärksten leiden."