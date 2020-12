Vollbesetzte Kirchenbänke, in denen die Gottesdienstbesucher dicht an dicht "Wir sagen euch an den lieben Advent" oder "Stille Nacht, Heilige Nacht" singen: Diese Bilder wird man in diesem Jahr vergebens suchen. Durch Corona werden manche liebgewonnenen Traditionen und kirchlichen Bräuche zur Advents- und Weihnachtszeit nur ganz anders oder auch gar nicht möglich sein.