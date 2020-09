Der Mangel an Klopapier in der Corona-Krise hat auch in Australien ein Problem verschärft: Die Rohre verstopfen, weil die Leute anderes Material nutzen. Die Wasserbehörde von Sydney meldete am Mittwoch für den Monat März 22 Prozent mehr an Verstopfungen. Auf Facebook schrieb sie: "Letzten Monat haben wir einen Anstieg der Rohrverstopfungen um 22 Prozent aufgrund nicht spülbarer Produkte wie Küchenrollen und -gewebe gesehen."