Sorge um das Kindeswohl äußern auch rund 100 Hochschullehrende der Bereiche Soziale Arbeit und Pädagogik in einem Brief an die Öffentlichkeit. Sie fordern "mehr Kinderschutz in der Corona-Krise." Sie fürchten, dass die Kontaktbeschränkungen dazu führen, dass besonders schutzbedürftige Kinder in Gefahr sind. Weil sie keine vertrauensvollen Ansprechpartner und Schutz haben.