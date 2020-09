Nordhoff: Das kann ich gar nicht genau sagen. Es sind Massen von Patienten, die sich hier melden. Die rufen über alle Telefonnummern an, die in öffentlichen Medien über uns zugänglich sind. Das sind teilweise Durchwahlnummern in die Ambulanz, in alle Himmelsrichtungen, in die Sekretariate der Chefärzte, in den Empfang. Es gehen hier täglich Dutzende Anrufe ein von besorgten Bürgern. Das allermeiste – auch, weil es der richtige Weg ist – reichen wir an den Hausarzt oder an die 116117 weiter. Die Anfragen sind massenhaft.



heute.de: Inwieweit werden Ihre Mitarbeiter durch die Notkinderbetreuung entlastet?