...arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften an der Universität Tübingen und als Junior Projektmangerin in der Berghof Foundation im Bereich Globales Lernen für Konflikttransformation. In ihrem Essay "Die politische Konstruktion von traumatischen Erinnerungen" hat sie sich mit der Erinnerung an die Corona-Krise befasst.

Bildquelle: Uni Tübingen