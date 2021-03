Ihre drei älteren Kolleginnen, die in der DDR erfolgreich bei der DEFA oder im Theater waren, berichten, wie radikal die Wende für sie als Schauspielerinnen war. "Sollten wir jetzt etwa Unterhaltung machen", erinnert sich Claudia Michelsen an diese Zeit. Und Katrin Sass, die schon 1982 mit dem Silbernen Berlinale-Bären ausgezeichnet worden war, erzählt vom "Klinkenputzen" in einem fremden System. "Wir waren ja keine Stars, sondern Charakterdarstellerinnen", so Carmen-Maja Antoni.