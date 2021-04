Ein großer Vorteil sei, "dass das Gesundheitssystem in Deutschland unglaublich gut ist" im Vergleich zu anderen Ländern in Europa oder der Welt. Es gebe mehr Intensivbetten pro Einwohner als in den meisten anderen Ländern. In Deutschland sind es 34 pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: In Frankreich sind es nur 16, in Großbritannien 10 und in den Niederlanden nur 6,6 Intensivbetten pro 100.000 Menschen. Das Nadelöhr seien aber auch meist nicht die Betten, sondern das Personal zur Versorgung der Patienten.