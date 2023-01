Corona-Lage in Deutschland : Wo stehen wir in der Pandemie?

Im November und Dezember wurden viele Arztpraxen in Deutschland regelrecht überrannt, was aber nicht in erster Linie an Corona lag: "Das lag insbesondere auch an der Grippewelle, die in dieser Saison vergleichsweise früh gestartet ist", sagt Markus Beier, Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes. Dazu kamen andere Atemwegserkrankungen. Inzwischen hat sich die Lage entspannt, allerdings rechnet der Verband damit, dass die Ausbreitung von Infektionen in den kommenden Wochen noch einmal an Fahrt aufnimmt.