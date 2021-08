Als Ursprungsland von Lambda - auch "C.37" genannt - gilt nach einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Peru, wo die Variante vor einem Jahr zum ersten Mal nachgewiesen wurde. In dem WHO-Report wird Lambda als "Variant of Interest" bezeichnet - als "Variante unter Beobachtung". Seitdem breitete sich Lambda vor allem in Südamerika, insbesondere in Peru, Chile, Ecuador und Argentinien. In Peru sind nach Behördenangaben über 80 Prozent der Corona-Infektionen durch Lambda ausgelöst.