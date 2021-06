Zu Beginn der Corona-Krise gab es die stete Hoffnung, man könne die Pandemie irgendwie beenden. "Flatten the curve", also "haltet die Kurve flach" war das Credo der ersten Wochen. Später wurde als großes Ziel die Herdenimmunität durch eine ausreichende Zahl von Geimpften angestrebt. Doch spätestens seit diesem Frühjahr war den meisten klar: "Das Virus wird bleiben". So hatte es Gesundheitsminister Jens Spahn bei einer Pressekonferenz Mitte Mai erklärt.