Zwei Bäckerwagen, zwei Briefträger, zwei Ortsvorsteher: Wolfgang Schmitt, SPD, in Deutschland; Astrid Lemarchand, parteilos, in Frankreich. Schmitt macht den Job seit über 20 Jahren, Astrid Lemarchand ist neu im Amt, seit Frühjahr 2020. Covid-19 bestimmte und behinderte von Anfang an ihre Zusammenarbeit.