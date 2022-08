Lernen mitten in den Sommerferien - das steht für viele Schüler in Sachsen-Anhalt diese Woche auf dem Programm. In der Jugendherberge in Naumburg gilt: freiwillig nachholen, was pandemiebedingt während des Schuljahres untergegangen ist. Bei 33 Grad wird hier deshalb das Englisch-Hörverstehen draußen im Innenhof geübt. In entspannter Umgebung werden Fragen beantwortet und in Ruhe wiederholt, was nicht verstanden wird.