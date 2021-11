Medair ist eine international tätige Not- und Katastrophenhilfsorganisation. Der deutsche Zweig hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden. Ihr Einsatz im Libanon begann bereits 2012, als immer mehr syrische Bürger ihre Heimat verließen. Mittlerweile ist etwa jeder fünfte Bewohner des Libanon Flüchtling aus dem Nachbarland.



Eine herausragende Bedeutung für die syrischen Flüchtlinge in gut 5.000 informellen Siedlungen hat die Kartierungsarbeit, die Medair im Libanon leistet: Mit hohem technischem und personellem Einsatz sorgt die Organisation ununterbrochen dafür, dass über 300.000 Menschen anhand ihrer GPS-Daten auffindbar sind. Die Daten werden allen im Land tätigen Hilfsorganisationen und den libanesischen Rettungsdiensten zur Verfügung gestellt.



Des Weiteren hilft Medair in den Bereichen Gesundheit und Unterkunft. Auch repariert die Hilfsorganisation seit dem Beirut Blast Wohnhäuser und setzt kommunale Gebäude wieder instand.



Quelle: Medair e.V.