Am Sonntag gab die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bekannt, dass mehr als 90 Prozent der landesweiten Intensivbetten belegt seien. Aufgrund mangelnder Kapazitäten werden Covid-Patient*innen teilweise in ihren Autos auf den Krankenhausparkplätzen behandelt. In den sozialen Medien finden sich verzweifelte Aufrufe von Menschen, die Beatmungsgeräte für erkrankte Familienangehörige oder Freunde suchen.