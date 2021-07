"In der Regel verläuft die Erkrankung mild. Es gibt aber Kinder, die schwer erkranken und dann auch im Krankenhaus betreut werden müssen", sagt Matthias Kopp ZDFheute. Kopp ist Ärztlicher Leiter des Medizinbereichs Kinder und Jugendliche am Inselspital in Bern in der Schweiz und gleichzeitig Präsident der “Gesellschaft für pädiatrische Pneumologie” (GPP), einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft der Kinderlungenheilkunde in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz.