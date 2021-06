In Nordrhein-Westfalen entfällt unterdessen die Testpflicht für einen Freibadbesuch ab einer Inzidenz von unter 35. Bei einer Landesinzidenz unter 35 darf zudem die Innengastronomie Gäste ohne Testpflicht empfangen. In Sachsen entfällt die Testpflicht ab einem Inzidenzwert unter 35 in fast allen Bereichen, so zum Beispiel im Einzelhandel, in der Gastronomie und bei Freizeitangeboten wie Zoologischen Gärten. In Berlin sind ab Freitag keine Tests in Einzelhandel und Außengastronomie mehr nötig. In Thüringen ist bei einer Inzidenz unter 35 auch Innengastronomie ohne Test erlaubt.