In den Nachbarländern könnten Gäste urlauben, in Bayern aber nicht. Während die Sieben-Tage-Inzidenz beispielsweise in Flensburg mit 10 Fällen pro 100.000 Einwohner bundesweit am niedrigsten ist, verzeichnet Coburg in Bayern mit 255,6 die höchste Inzidenz.