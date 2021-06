Euphorische Fans aus verschiedenen Ländern, die zusammen ein Fußball-Fest feiern: So hat sich die UEFA die Europameisterschaft sicher vorgestellt. Nachdem das Turnier im vergangenen Jahr Corona-bedingt nicht stattfinden konnte, bleibt auch in diesem Jahr die EM-Stimmung aus. Vor allem in London. Nicht einmal Fanmeilen, wie wir sie eigentlich kennen, findet man gerade in England.