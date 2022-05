Was sie gerettet habe: die Post-Covid-Ambulanz im LMU Klinikum Großhadern, mit ihrem interdisziplinärem Versorgungskonzept mit ambulanten, aber auch tagestationären Behandlungen. "Da diese Krankheit den gesamten Menschen in all seiner Funktionsfähigkeit betrifft", so Eduard Kraft, der Leiter der Ambulanz, "haben wir gelernt, dass wir nur in einem integrierten Ansatz so eine Behandlung anbieten können."