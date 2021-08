Zurück bleiben zutiefst verunsicherte Eltern. Was ist, wenn mein Kind an Sars-CoV-2 erkrankt? Und wie sieht es mit den Folgen aus? Tatsache ist, dass sich die Pandemie in den letzten Wochen und Monaten in jüngere Altersgruppen verlagert hat. Bereits jetzt finden sich die höchsten Inzidenzen bei den 15- bis 34-Jährigen. Durch den mangelnden Impfschutz bei jungen Menschen ist bei einer vierten Welle zu befürchten, dass vor allem Kinder und Jugendliche an der Deltavariante erkranken werden.